Qui sont les six finalistes de The Voice Kids ?

Ils seront six à s'affronter lors de la grande finale de The Voice Kids ce mardi 25 février dès 20h20 sur La Une et Auvio. Qui sera sacré le grand gagnant de cette première saison ? Anouk, Sadia, Lina, Mathis, Océana et Chiara chanteront à tour de rôle aux côtés de Dadju, Christophe Maé et leurs coachs pour tenter d'obtenir le trophée tant convoité.

Océana - Team Slimane

Originaire de Quaregnon, la jeune fille de 11 ans avait impressionné tout le monde lors des Blind Auditions en reprenant "Vivre pour le meilleur" de Johnny Hallyday. Elle avait décidé d'intégrer l'équipe de Slimane, un de ses chanteurs préférés. Ce choix lui a porté bonheur puisque son coach l'a sauvée lors des Battles face à Maddalena et Martin. Océana a donc repris la chanson de son Blind durant l'épreuve des "Sing-off". Sa voix puissante et son interprétation digne des plus grandes chanteuses à motivé son coach à la choisir comme première finaliste de The Voice Kids.

Chiara - Team Slimane

Chiara a 14 ans et a marqué les esprits des téléspectateurs lors des Blind Auditions. La jeune adolescente avait repris "Call out my name" de The Weeknd. Les fauteuils de Slimane et Vitaa s'étaient retournés et Chiara avait choisi d'intégrer l'équipe de l'interprète masculin. Lors des Battles, elle s'est retrouvée face à ses copines Juliette et Nora pour une reprise du titre "Hurt" de Christina Aguilera. Slimane a décidé d'emmener Chiara jusqu'aux "Sing-off" où la candidate a reproduit la chanson de son Blind. Après cette troisième prestation sur la scène de The Voice Kids, son coach l'a choisie comme seconde finaliste.

Anouk - Team Matthew

A seulement 14 ans, Anouk avait fait le buzz lors des Blind Auditions en reprenant "Always Remember Us This Way" de Lady Gaga. Après une standing ovation, la jeune fille originaire de Wanze avait décidé d'intégrer l'équipe de Matthew. Lors de Battles, elle a été sauvée par son coach après avoir repris un tube de Lewis Capaldi en compagnie d'Ilena et Romane. Anouk a donc dû reprendre la chanson de son Blind lors des "Sing-Off". Son timbre de voix et sa singularité a convaincu son coach de l'emmener en finale.

Sadia - Team Matthew

Sadia a 13 ans et vient d'Ostende. Elle s'était fait remarquée lors des Blind Auditions grâce à sa voix soul. La jeune fille avait déclaré une véritable guerre entre les coachs et c'est Matthew qui avait réussi à l'intégrer dans son équipe. Son coach l'a également choisie lors de sa Battle face à Jade et Victoria, ses amies. Sadia a réinterprété la première chanson qu'elle avait chantée dans The Voice Kids sur la scène des "Sing-Off". Matthew Irons a décidé de l'emmener en finale de The Voice Kids, en compagnie d'Anouk.

Lina - Team Vitaa

Lina a 13 ans et est la grande bavarde de cette saison. Elle avait fait le buzz lors des Blind Auditions en reprenant "Uncover" de Zara Larsson mais aussi grâce à ses punchlines ! Durant les Battles, elle avait été choisie par sa coach face à Héloïse et Camille. Etant la gagnante de sa Battle, elle a dû rechanter la chanson de son Blind lors des Sing-off. A l'issue de cette épreuve, Vitaa l'a choisie en tant que première finaliste de son équipe.

Mathis - Team Vitaa

A seulement 9 ans, Mathis avait charmé tout le monde avec sa reprise d'Indila lors des Blinds. Talent très disputé, il avait choisi d'intégrer l'équipe de Vitaa. Lors des Battles, il avait repris "Tous les mêmes" de Stromae en compagnie d'Elisa et Zuzanna. Sélectionné par sa coach, il avait du reproduire son blind lors des Sing-off face à trois autres talents. Finalement, Vitaa l'a choisi comme second finaliste. Il est non seulement le plus jeune talent de la saison à se retrouver en finale, mais aussi le seul garçon !

Qui sera sacré grand gagnant de cette première saison de The Voice Kids ? Découvrez-le ce mardi 25 février dès 20h20 sur La Une et Auvio.