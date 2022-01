Que se passe-t-il réellement entre deux Blind Auditions sur le plateau de The Voice Belgique ?

Depuis le 28 décembre dernier, les Blind Auditions de la saison 10 de The Voice Belgique battent leur plein chaque mardi soir sur La Une. Typh Barrow, Christophe Willem, BJ Scott et Black M sont à la recherche de la plus belle voix du pays et regorgent d’imagination pour dénicher la perle rare ! Mais que se passe-t-il sur le plateau entre deux auditions, lorsque les coachs se retrouvent seuls avec le public ?

Chaque mardi soir, vous êtes des centaines de milliers à suivre les Blind Auditions The Voice Belgique sur La Une et Auvio. Mais savez-vous ce qu’il se passe réellement sur le plateau, entre deux talents, lorsque les caméras sont éteintes ? L’équipe de The Voice Belgique a décidé de lever le voile sur les coulisses des Blind Auditions et vous propose de découvrir des séquences inédites !

2 images Typh Barrow, Black M, Christophe Willem et BJ Scott © Arno Partissimo

Les coachs ambiancent le public dans des séquences non diffusées en télé !

En novembre dernier, le studio 40 de la RTBF hébergeait les enregistrements des Blind Auditions de la dixième saison de The Voice Belgique. Dans les célèbres fauteuils rouges, Typh Barrow et BJ Scott accueillaient deux petits nouveaux : Christophe Willem et Black M. Un quatuor de choc qui s’est révélé être d’une parfaite entente ! A l’époque, les mesures sanitaires permettaient l’accessibilité des enregistrements au public munis d’un Covid Safe Ticket. Pour la première fois en presque deux ans, les coachs étaient en présence d’un public physique et non virtuel. Rapidement, l’engouement et la joie de se retrouver se sont fait ressentir entre les quatre artistes et le public présent sur place.

De Tragédie à Ophélie Winter

Pour des raisons techniques, les enregistrements et le temps d’attente entre chaque Blind peuvent parfois être très longs. Alors, pour garder le public dans l’ambiance, le chauffeur de salle diffuse des musiques et les coachs se prêtent au jeu. Comme, lorsque "Hey Oh" du groupe Tragédie passe et qui donne envie à Typh Barrow de s’amuser avec le public et de montrer ses talents de danseuse ! Une séquence inédite, qui n’a pas été diffusée en télé !

Christophe Willem et Black M, eux aussi, prouvent leurs talents de danseurs lorsque le hit "Dieu m’a donné la foi" de la chanteuse Ophélie Winter est diffusé. Les coachs seraient-ils nostalgiques des années 90 et 2000 ? Certainement ! Mais une chose est sûre, ils arrivent à mettre l’ambiance sur le plateau en faisant chanter petits et grands sur le plateau des Blinds !

Black M et BJ Scott se rapprochent grâce à Céline Dion !

Parfois l’ambiance est plus calme, mais lorsque "Pour que tu m’aimes encore" de Céline Dion retentis, les coachs ne peuvent s’empêcher de se lever de leurs sièges et de chanter à tue-tête ! Grand romantique, Black M invite même BJ Scott à danser un slow sur ce tube, qui ravive aussi de beaux souvenirs à Typh et Christophe. Une ambiance de folie s’empare alors du plateau et qui donne envie aux coachs d’organiser une battle entre les différentes parties du public.

Ces moments de détente prouvent que l’entente est parfaite entre les quatre coachs de cette dixième saison de The Voice, même en dehors des enregistrements ! Des séquences inédites à consommer sans modération !

