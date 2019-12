Que font Angelina et Denitsa Ikonomova sur le tournage de The Voice Kids ?

Quadruple gagnante de " Danse avec les Stars " sur TF1, la danseuse Denitsa Ikonomova est venue partager son expérience de la scène aux jeunes talents de The Voice Kids. L’artiste bulgare a débuté la danse vers l’âge de 6 ans et a commencé à s’illustrer très tôt dans des compétitions. Après avoir participé à l’émission canadienne " So You Think you can dance ", Denitsa se fait remarquer en intégrant le casting de danseurs de " Danse avec les stars ". Ayant remporté la compétition à quatre reprises aux côtés du comédien Rayane Bensetti, du chanteur Loïc Nottet, du vainqueur de Koh Lanta Laurent Maistret, mais aussi du comédien Clément Remiens, Denitsa est désormais une figure emblématique de la danse au niveau international. C’est pour ces raisons qu’elle a été invitée par Matthew Irons pour coacher les talents de son équipe sur leur présence scénique.