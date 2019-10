Prezy rejoint Maureen Louys à la présentation de The Voice Kids

Il aura la grande responsabilité d’annoncer personnellement aux jeunes talents qu’ils ont la chance d’avoir été choisis à The Voice Kids . Un moment important et chargé d’émotion que notre animateur ne manquera pas de prendre très à cœur !

Apprécié pour son énergie, son humour et sa spontanéité, Prezy rejoint l’équipe de The Voice Kids en tant que co-présentateur.

Prezy, véritable passionné de musique

Prezy, le co-présentateur de The Voice Kids - © Jean-Michel Byl

En 2010, alors qu’elle n’a plus de gouvernement, la Belgique fait la connaissance de Prezy qui fait le buzz en lançant une chanson "Ne cherchez plus, je suis le nouveau 1er Ministre".

Passionné de hip hop, et après avoir chanté ses aventures et écumé les scènes des festivals du pays, il rejoint la RTBF en 2017 et devient un pilier de Tarmac dès sa création, en présentant " Je vous salue ma Rue ". Rapidement, Prezy endosse le rôle de présentateur pour les Niouzz, incarne la voix off du jeu " Time's up ", apparaît en “Monsieur gadgets” dans l'émission " Max & Venus " et devient chroniqueur radio dans " C'est presque sérieux " sur La Première.