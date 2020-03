Pendant le confinement, Slimane participe à Koh Lanta de chez lui !

Denis Brogniart , le présentateur phare de l’émission est même apparu dans la story de Slimane pour annoncer l’élimination d’une des " candidates " : " Sarah, les aventuriers Vanina et Slimane ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable ". De quoi nous donner le sourire durant cette période que nous traversons ! Merci Slimane !

Suite à la crise du Coronavirus , le coach de The Voice Kids est confiné chez lui avec ses amies Sarah et Vanina. Le coach partage régulièrement sur Instagram , les recettes qu’il réalise. Fan de Koh Lanta, Slimane s’amuse également à simuler le jeu d’aventure chez lui. Répliques cultures liées au jeu, et épreuve mythique, rien n’est laissé au hasard par le chanteur et ses amies. Les trois amis confinés multiplient les stories au rythme de leur journée et aux épreuves de Koh Lanta . De nombreuses références du jeu d’aventure s’immiscent dans le confinement du chanteur, à tel point qu’ils ont même imaginé la célèbre épreuve du conseil !

