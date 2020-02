Océana remporte la première saison de The Voice Kids - The Voice Kids - La finale - 25/02/2020 Océana a 11 et vit à Quaregnon. Celle qui rêvait de remporter The Voice Kids a vu son rêve se réaliser ce mardi 25 février, en partie grâce à son coach. Slimane l’a choisie au fil des épreuves de The Voice jusqu’à l’amener en finale où un jury de 100 personnes a voté en majorité pour elle. En plus d’assurer la première partie du concert d’Angelina à Bruxelles, Océana bénéficiera d’une bourse d’étude de 10.000€ ainsi qu’un contrat avec Universal et son premier single sera écrit par Slimane.