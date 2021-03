Océana, la grande gagnante de The Voice Kids, sort son premier single !

Un an après sa victoire de la première saison de The Voice Kids, Océana sort son premier single écrit et composé par Slimane.

Océana, s’était rapidement fait remarquer lors de ces débuts dans l’aventure The Voice Kids grâce à des reprises de grandes chansons du répertoire francophone. Avec son coach Slimane, elle s’était retrouvée en finale de la première saison de The Voice Kids et avait remporté le prestigieux trophée.

Un an plus tard, la jeune Quaregnonnaise voit son rêve se réaliser en dévoilant son premier single. Ecrit et composé par Slimane, ce titre intitulé "Je chante" marque le début d’une prometteuse carrière pour la chanteuse âgée de 12 ans.

Océana viendra présenter ce nouveau sur le plateau de la demi-finale de The Voice Belgique le 6 avril prochain.