"Noël à 11 millions" : la Voice Family présente lors de l'événement télévisuel

Pendant une heure, les belges pourront assister à diverses performances. Premièrement, de courts concerts seront diffusés depuis des lieux magiques en Belgique. Ces lieux seront tenus secrets pour éviter les rassemblements. Parmi les artistes qui se prêteront au jeu, nous retrouverons la coach Typh Barrow mais aussi Charles , la gagnante de la dernière saison de The Voice Belgique . Côté flamand, Axelle Red , ancienne coach de The Voice Van Vlaanderen et Hooverphonic (dont la chanteuse, Luka Cruysberghs n'est autre que l'ancienne gagnante du concours de chant flamand, et que le guitariste, Alex Callier, est son ancien coach) chanteront également lors de cet événement télévisuel.

Si d'ordinaire, seul le discours du roi est diffusé le 24 décembre, cette année, la Famille Royale a décidé de rassembler les belges durant une heure, le soir du réveillon. "Noël à 11 millions : Une chaîne de lumières", tel est le nom de cet évènement qui aura lieu le 24 décembre dès 18 heures. "La chaîne symbolise la connexion, la chaleur et l’espoir", indique la famille royale. "La lumière est transmise par des messages et des interprétations musicales sur des lieux de contes de fées. La veille de Noël, nous montrons à quel point nous sommes connectés."

