Mélina vit le "plus beau jour de sa vie" sur la scène de The Voice Kids

Mélina chante "Moi aimer toi" de Vianney - The Voice Kids - Blind 3 - 21/01/2020 Sur la scène des Blind Auditions, Mélina a décidé de montrer de quoi elle était capable en chantant "Moi aimer toi " de Vianney. Après une prestation fort discutée par les coachs, seul Slimane s’est retourné : "Si je ne me retourne pas, je vais regretter ". Très émue, Mélina a annoncé " C’est le plus beau jour de ma vie ". En effet, la jeune ado rêvait d’intégrer l’équipe de l’interprète français. Bienvenue dans The Voice Kids, Mélina !

Mélina a 14 ans et est une parfaite bilingue français-néerlandais. Fan de Make-up, elle prend également des cours de danse et de théâtre après l’école. Fan de Slimane, M.Pokora et Vianney, Mélina a été encouragée par son entourage à passer les casting de The Voice Kids .

