Maureen se confie sur les Kids : " Ils envoient du lourd ! "

Cette année, Maureen Louys fait face a un grand changement dans sa carrière. Après 8 saisons de The Voice Belgique, elle se voit confier les rênes de The Voice Kids ! L'animatrice s'est confiée lors du tournage des Blind Auditions.

Maureen, après 8 saisons de The Voice Belgique, tu débutes la première de The Voice Kids. Comment appréhende-tu cette saison qui est un peu différente ? Je suis hyper contente car ça faisait un petit temps qu’on avait envie de faire cette saison consacrée aux kids. C’est top parce qu’on a déjà eu l’occasion de faire quelques sessions de Blind Auditions ! Avec les enfants, il se passe un truc parce qu’ils sont hyper naturels. Ils parlent, ils discutent, ils vivent le truc à 100%. Ils ont cette innocence et le faire d’être dans le présent, que nous les adultes nous avons moins. Je suis ravie de participer à cette saison de The Voice Kids et ça se passe très bien !

Concrètement, qu’est-ce que cela change pour toi de t’adresser à des enfants ? En fait, je m’adresse à eux comme a des talents. Certes, avec des phrasés un peu moins compliqués. Même si mes phrasés ne sont jamais trop compliqués dans la version adulte ! Finalement, ils viennent ici pour les mêmes raisons. Ils sont passionnés, ils adorent chanter. . On voit débarquer des talents qui ont 8-10 ans, qui réussissent les auditions haut la main, qui ne sont pas stressé et qui n’ont jamais fait de scène de leur vie. Ils se retrouvent quand même sur la scène de The Voice Kids où il y a 300 personnes dans le public, 12 caméras, 3 coachs retournés, plus toutes les équipes autour d’eux. Ils gèrent ! Ils sont hyper méritants. Ça me scotche de voir que des petits comme ça sont à l’aise sur la scène de The Voice Kids. Je n’aurais jamais osé à leur âge. Du coup, je ne change pas spécialement ma façon d’être. Leurs passions sont juste différentes, je dois parfois parler de construction LEGO et de chaîne YouYube ! Mais c’est super gai !

Cette année, tu accueilles Prezy à tes côtés. Comment s’est passé votre rencontre ? On se connaissait d’avant. Je l’avais rencontré lors d’un tournage de " Max & Venus " où j’étais invitée sur le plateau. La première fois que je l’ai rencontrée, ça a tout de suite matché. Je suis super contente de le retrouver et de collaborer avec lui. Je pense qu’il va être super dans la stressroom...qui n’est plus vraiment une stressroom! Et c’est exactement ce qu’il faut, puisque le principe, ici, est de relaxer les enfants au maximum avant qu’ils n’entrent sur le plateau.

Toi qui a déjà assisté aux premières Blind Auditions, peux-tu nous donner un avant-goût sur ces kids ? C’est dingue ! Ils envoient du lourd ! On s’est dit, qu’en dessous des 16 ans, il y avait aussi plein de jeunes qui chantaient bien et là on s’est rend compte ! Dans les 8-14 ans, il y a ce qu’il faut ! Parmi eux, il y a des petits qui n’ont jamais pris de cours et ils ont une intuition de dingue. Au-delà de la super voix, il y a l’aspect hyper mignon. Les kids sont tous très touchants et hyper mignons. Il y a les tout petits qui ont des voix de tout petits, des plus grands qui ont des voix d’adultes, des pré-ados qui ont des voix de divas, mais aussi des petits garçons avec des voix plutôt féminines...Finalement, il n’y a pas de règles et je vois bien que ça perturbe un peu les coachs !