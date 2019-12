Maureen Louys et Matthew Irons dans le cube de Viva for Life

Ce jeudi 18 décembre, Maureen Louys et Matthew Irons étaient présents dans le cube de Viva for Life pour soutenir la grande opération de solidarité de la RTBF . Lors de leur passage, l'animatrice et le coach de The Voice Kids ont rappelé l'importance de faire un don pour cette cause.

Ce jeudi matin, Ophélie Fontana et Sara de Paduwa, les deux animatrices enfermées dans le cube de Viva for Life ont accueilli deux visiteurs : Maureen Louys et Matthew Irons ! S'ils ont rappelé l'arrivée imminente de The Voice Kids sur les antennes de la RTBF, l'animatrice et le coach ont apporté leur bonne humeur dans le cube ! Pour l'occasion, Ophélie Fontana avait préparé un quizz sur The Voice Belgique pour ses deux invités !

Matthew n'a pas hésité à rappeler l'importance de faire un don à Viva for Life "La cause est très importante, il ne faut même pas expliquer pourquoi. La pauvreté infantile est inacceptable. Je trouve cela incroyable de voir tout ce soutien...". Maureen a réagit :" Ce parfum de fêtes, ça donne envie de donner plus. Certains enfants n'auront pas de cadeau sous le sapin. Il font donner, quel que soit le don."

Ce 23 décembre, ce sera au tour de Vitaa et Slimane de passer par le cube pour libérer les animateurs et clôturer cette édition de Viva for Life.