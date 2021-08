Maureen Louys enceinte : "Une dixième saison de The Voice Belgique et un bébé, que demander de mieux ? "

Il y a quelques mois, Maureen Louys révélait être enceinte d’un petit garçon, en compagnie de son compagnon Valentin. En plein dans les préparatifs, l’animatrice emblématique de The Voice Belgique nous donne de ses nouvelles. Entre ses projets de cet été, le choix du prénom et la saison 10 du programme phare de La Une, Maureen se confie !

On t’a quittée lors de la finale de la saison 9 de The Voice. Depuis, tu nous as annoncé une bonne nouvelle… Oui, j’ai terminé la saison 9 en étant déjà enceinte d’un mois et demi. J’ai appris que j’attendais un bébé une semaine avant de démarrer les lives de The Voice Belgique. Sur le coup, je me suis dit : "J’espère que je ne vais pas être malade et que je n’aurais pas la nausée". Mais cet enfant est déjà parfait car je n’ai pas été malade ! C’était cool car j’ai pu participer aux lives comme si de rien n’était avec ce petit secret. Il a vécu les lives de The Voice in utero donc je pense qu’il va aimer la musique !

Vous avez déjà choisi son prénom ? Si oui, on peut avoir un indice ? Oui, on a enfin choisi son prénom ! Ça a été long parce qu’on avait plusieurs options et plusieurs shortlistes. J’avais d’ailleurs acheté des petits bouquins sur les prénoms des petits garçons en 2021. Tous les matins, on lisait quelques pages. On avait une bonne petite liste. Puis ça s’est resserré sur deux prénoms puis on a réussi à se décider. Pour l’instant, c’est un secret qu’on dévoilera le jour de la naissance, fin octobre. Je vais quand même vous donner quelques indices : c’est très sympa (rires). Je trouve que c’est un joli prénom et c’est original. Autre indice : ce n’est pas un prénom composé !

Comment préparez-vous l’arrivée de ce petit bout ? On commence à tracer sur les préparatifs car il arrivera d’ici deux mois ! Puis on ne sait jamais, il pourrait arriver avant. J’ai été très cool jusqu’ici puis là je commence un peu à me secouer. Valentin et moi avons commandé sa petite chambre, la poussette, les maxi-cosys etc. Tout ce qui concerne les transports et la logistique est déjà prêt ! Une amie d’enfance va venir réaliser une fresque sur un mur de sa chambre ! Ça se met tout doucement en place. J’avoue que là où j’ai craqué très vite et où je suis assez prête, ce sont les vêtements. Le gros challenge est d’essayer de ne plus rien acheter, et ce n’est pas facile !

Entre Billie Eilish, les années 80, et des compilations un peu zen, il a de la musique tout le temps dans les oreilles !

© Ingrid Otto Tu étais déjà enceinte lors des derniers lives de The Voice, il a donc déjà été bercé par beaucoup de musique. Tu lui en fais souvent écouter ? Il paraît qu’ils entendent seulement à partir de quatre mois lorsqu’ils sont encore dans nos ventres. Mais bon, je suis sûr qu’il y a des vibrations qu’ils ressentent. J’écoute de la musique non-stop donc il est bercé tout le temps. Entre Billie Eilish, les années 80, des compilations un peu tranquilles, de la musique de relaxation(car je fais du yoga prénatal), il a de la musique tout le temps dans les oreilles. J’ai même ressorti de vieux morceaux house que je mets dans ma voiture quand je dois faire des trajets pour me tenir éveillée. Donc je pense qu’il aimera la musique ! Moi aussi, j’ai grandi dans la musique, mes parents ont toujours écouté de la musique à la maison. C’est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie. Mais maintenant, je vais devoir télécharger des playlists de comptines pour enfants ! Pour l’instant, il ne réagit pas tellement à la musique même s’il bouge beaucoup. Hier, j’avoue que j’ai chanté "Hello" d’Adèle avec ma voix qui n’est pas tout à fait la même qu’Adèle (RIRES). Je pensais qu’il allait aimer… Mais il n’a pas trop bougé !

Maureen Louys et ses trois chiens © Ingrid Otto On sait que tes chiens ont une place importante dans ta vie. Sont-ils prêts à accueillir un nouvel habitant dans votre maison ? Oui, j’ai trois chiens et c’est déjà mes trois filles. Donc, j’ai trois filles et un fils qui arrive bientôt ! Je me réjouis de voir leurs petites têtes quand notre bébé va débarquer. Il y a pas mal de choses à faire avant son arrivée. Il faut un peu les habituer aux bruits des mobiles et des jouets. Il faut déjà que je manipule un peu le parc, la poussette et le maxi-cosy pour qu’elles s’habituent déjà à ces nouveaux objets. C’est un conseil que j’ai eu d’une amie comportementaliste canin. Je vais faire ça dans les règles de l’art parce que j’ai envie que ça se passe bien et qu’elles gardent leurs places à part entière dans la famille. D’un autre côté, je trouve ça tellement chouette qu’un petit bout grandisse avec des animaux et des chiens !

Cet été, on a pu t’apercevoir en tant qu’invitée dans "Stoemp Peket et des Rawettes" et concourir dans "Mon plus beau village" sur La Une. Un décor très différent de The Voice Belgique. Comment se sont passés les tournages ? Les tournages se sont super bien passés ! C’était chouette car je fais rarement des tournages en été. Je suis plutôt un animal de studio, je vois rarement la lumière du jour quand je travaille. Je suis un peu comme un vampire (rires). Mais ça fait du bien avec des tournages extérieurs, ça change un peu. J’ai déjà bien enceinte pour les deux tournages et ça s’est super bien passé avec Fanny Jandrain et les équipes étaient super ! C’était de belles expériences ! D’ailleurs, je rappelle que la finale de "Mon plus beau village" se déroulera le jeudi 4 septembre sur La Une. J’en profite pour rappeler aux lecteurs de cet article qu’ils peuvent voter sur le site de l’émission, et surtout qu’ils soutiennent le village d’Ittre !

Cette année, The Voice Belgique fête ses 10 ans. Que retiens-tu de ce programme ? Qu’attends-tu de cette saison anniversaire ? 10 ans, déjà ! 2021 est une grande année. Ce sont les 10 ans de The Voice et j’attends un bébé, que demander de mieux ? Quand je regarde dans le rétroviseur, on en a vu passer des talents et des coachs. L’émission est toujours présente et appréciée par le public. C’est une grande fierté. Je sais qu’il y aura des surprises car on prépare plein de belles choses pour cette saison. J’ai hâte que les téléspectateurs découvrent cette dixième édition !

