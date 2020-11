Maureen Louys : "Avec cette nouvelle saison de The Voice, je vais pouvoir retrouver les lives !"

Elle présente The Voice Belgique depuis 2011 avec une énergie et un style bien à elle. Que nous réserve cette neuvième saison ? Maureen Louys lève le voile sur cette édition très particulière !

Après une saison de The Voice Kids, tu reviens à la présentation de la version adulte. Peut-on appeler ça un "retour aux sources" ? J'ai été ravie de participer à la version Kids, parce que ça faisait longtemps qu'on avait envie de le faire et que, finalement, il y a un côté hyper mignon avec les enfants. C'est super gai et c’était une sorte de challenge. Mais je suis très contente de retrouver les adultes parce qu'en fait je vais pouvoir retrouver les lives... qu'on n'avait pas avec les kids. C'est vrai que c'est une des étapes de l'émission que j'adore. C’est la raison pour laquelle je suis très contente de retrouver The Voice Belgique.

Parmi les coachs, tu retrouves Typh Barrow et l’emblématique BJ Scott, mais aussi Loïc Nottet, l’ancien candidat, et Henri PFR le petit nouveau. Que penses-tu de ces coachs ? Je suis super contente que BJ et Typh soient de retour, elles nous avaient manqué ! On s'est beaucoup vu les années précédentes et je pense que BJ et moi, on est les éléments les plus anciens de The Voice Belgique (RIRES). En tant qu'animatrice, c'est plus facile d'anticiper les réactions des personnalités présentes sur le plateau car on les connait bien. Par rapport à Loïc, je suis ravie qu’il soit désormais coach et je trouve cela incroyable ! C'est la première fois qu'on a un talent qui devient coach. Ce n’est pas n’importe quel talent ! Même s’il n’a pas gagné la saison 3 à l’époque, il a la carrière qu’on lui connait : l’Eurovision, ses albums, Danse avec les stars... C’est un artiste qui est complet et avec un univers tellement bien construit. Je trouve ça top qu’il soit dans la fauteuil rouge et qu’il découvre de nouveaux talents comme BJ l’a fait avec lui à l’époque. En ce qui concerne Henri, j'adore ce qu'il fait mais je ne l'avais jamais vraiment rencontré. C’est une belle découverte. Durant le tournage des Blind Auditions, j’ai découvert un super coach. Il est très solaire et il a les bons mots quand il s’agit de s’adresser aux talents. Si BJ, Typh et Loïc connaissaient déjà un peu le programme, Henri a prouvé qu'il s'adaptait facilement ! Ce banc de coach fonctionne à merveille !

Cette saison de The Voice Belgique est un peu particulière à cause de la situation sanitaire. Comment les équipes de production se sont adaptées ? Pendant les tournages on a suivi les règles à la lettre en respectant la distanciation et le port du masque était obligatoire pour tout le monde. Je porte un masque dans la Family Room. En studio, et dans les couloirs de Média Rives on fait très attention. Des agents de sécurité sont présents pour vérifier que tout le monde respecte les règles. Il y a des bulles par métier. Par exemple, je fais partie de la bulle des coachs et maquilleurs et c'est avec eux que je dois manger à la cantine ! C'est chouette qu'on puisse continuer à travailler dans ces conditions. Je pense que c'est important de pouvoir proposer une émission de ce genre aux téléspectateurs parce que je crois qu'on en a besoin, plus que jamais. Ça va faire du bien en fin d'année d'avoir The Voice qui revient avec des nouveaux talents dans le petit écran. On ne sait pas très bien ce que les mois suivants vont donner mais ce qui est sûr, c'est que la télé sera toujours là. Plus que jamais, le programme a son importance.

Tu as déjà pu entendre tous les candidats sélectionnés lors des Blind Auditions. Quelles voix nous réserve cette neuvième saison de The Voice Belgique ? Il y a beaucoup de choses très différentes. Il y a des voix et des personnalités qu’on a jamais eues auparavant. Certains talents ont provoqués des guerres sans merci entre les coachs ! Je ne peux pas trop en dévoiler mais les téléspectateurs risquent d’être surpris ! Je pense qu’avec le confinement, il y abeaucoup de personnes qui sont sortis du bois et qui se sont dit "Je vais tenter de participer à The Voice". On retrouve donc une multitude de profils très variés, donc cette saison sera hyper riche !

Retrouvez The Voice Belgique dès le mardi 29 décembre sur La Une et Auvio.