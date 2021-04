Maureen Louys attend un heureux événement !

Toujours sur Instagram, en story, Maureen Louys a ajouté "Un petit qui aura déjà fait six lives quand même". En effet, cette heureuse nouvelle arrive quelques semaines après la fin de la neuvième saison de The Voice Belgique qui a été marquée par la victoire de Jérémie.

La Voice Family va s’agrandir ! Ce samedi 24 avril, Maureen Louys a annoncé qu’elle attendait un heureux événement. "Baby boy is coming" a-t-elle déclaré sur Instagram en accompagnant le texte d’une photo d’une peluche et d’une sucette. Il s’agira du premier enfant, un petit garçon, pour celle qui présente The Voice Belgique depuis 2011 et son compagnon Valentin.

