Matthew Irons invite Angelina à coacher les talents de The Voice Kids

The Voice Kids : Angelina aide Matthew dans son coaching des Battles - The Voice Kids - Battles -... Matthew irons a également fait appel à Angelina, ancienne gagnante de la version française de The Voice Kids. En 2018, elle a représenté la France au Concours Eurovision de la Chanson Junior à Minsk en Biélorussie où elle a décroché la deuxième place. Depuis, la jeune chanteuse de 13 ans a sorti un premier album intitulé " Ma voie " dont est issu son single " Maman me dit ". Angelina est donc venue soutenir Matthew dans son coaching et partager son expérience des grandes scènes aux candidats de cette première saison de The Voice Kids en Belgique.