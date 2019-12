Matthew Irons dans The Voice Kids : "Il me faut cette troisième victoire en tant que coach"

A quelques jours du lancement de la première saison de The Voice Kids, Matthew Irons dévoile quelques indices concernant la composition de son équipe. Coach gagnant lors des deux dernières saisons de The Voice Belgique, il se confie sur son expérience lors des Blinds Auditions de cette version Kids.

Première saison de The Voice Kids: qu’est-ce que cela change concrètement pour toi ? Le rapport est très différent, évidemment. On n'interagit pas de la même manière avec les enfants qu’on interagit avec les adultes. On a retrouvé les mêmes enjeux au centre même de l’émission The Voice. C’est vraiment plus ludique, c’est très fun et beaucoup plus "bon enfant". Cette version est plus légère et très chouette !

Est-ce la première fois que tu travailles avec des enfants ? Dans le cadre de ma profession, oui… Ah non ! On avait déjà fait des concerts avec une chorale il y a un petit bout de temps, mais ce n’était pas des enfants... plutôt des ados. Mais bon, j’ai des enfants donc j’ai un peu l’habitude de les côtoyer. Donc, c’est vrai que travailler comme ça avec eux, c’est un peu une première pour moi.

3 images Slimane, Vitaa et Matthew, les trois coachs de The Voice Kids lors des Blind Auditions Jean-Michel Byl

Est-ce que tu as adapté ta manière de coacher ? Oui, on ne parle pas de la même manière qu’à des adultes. A l’essence, le but est le même : de les faire avancer et de leur faire découvrir des choses. C’est un peu plus léger et j’y vais molo avec mes longues explications (RIRES)

Avant le tournage des Blind Auditions, tu pensais te retourner sur un type de voix en particulier ? Non, on se fait toujours une idée car on pense qu’on aime un certain type de voix ou un certain type de personnalité. Au final, on découvre quelque chose qu’on ne connait pas et qu’on ne savait pas qu’on adorait. Alors, on se retourne sur un truc qu’on ne connait absolument pas et qu’on n’a jamais pu entendre avant. On aime être surpris. Je pense que Vitaa et Slimane répondront la même chose. On a toujours envie d’être emballés.

3 images Matthew Irons donne ses impression sur son équipe Jean-Michel Byl

Peux-tu déjà nous donner des indices sur les talents que tu as récupéré dans ton équipe durant les Blind Auditions ? J’ai une équipe très variée avec des voix très différentes et des âges assez différents. Mon équipe est très forte avec, certainement, un ou une gagnante (RIRES).

Donc après deux victoires en tant que coach dans The Voice Belgique, une troisième dans The Voice Kids ? Oui, il me faut cette troisième victoire en tant que coach et vu mon équipe…j’ai mes chances !

Retrouvez Matthew Irons aux côtés de Slimane et Vitaa dans The Voice Kids dès le mardi 7 janvier à 20h20 sur La Une.