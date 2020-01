Matthew a trouvé son "mini-moi" dans The Voice Kids

William chante "Grenade" de Bruno Mars - The Voice Kids - Blind 2 - 14/01/2020 Accompagné de sa guitare, William a tout donné sur la chanson de Bruno Mars. Matthew et Slimane ont décidé de buzzer en même temps. Vitaa a utilisé son buzz un peu plus tard que ses amis coachs. Le jeune garçon de 14 ans a ainsi pu terminer sa prestation sur une standing ovation ! Le membre de Puggy lui a proposé de jouer de la guitare avec lui sur "Shape of you" d'Ed Sheeran. Les chanteurs de "VersuS" les ont rejoints sur scène car ils ne voulaient pas laisser filer William dans l'équipe de Matthew si facilement. Les trois coachs étaient prêts à tout pour convaincre William d'intégrer leur équipe ! L'univers de Matthew a attiré le jeune garçon qui l'a finalement choisi comme coach. Slimane reconnait "qu'il y avait un truc" entre le talent et son nouveau coach : "On dirait un mini-toi... en plus beau". La bataille entre les coachs continue dans The Voice Kids ! Bienvenue dans l'aventure William !