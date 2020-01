"Mais j'adore ! " : Lina provoque l'hilarité sur le plateau de The Voice Kids

Lina chante "Uncover" de Zara Larsson - The Voice Kids - Blind 2 - 13/01/2020 Lors de cette deuxième soirée des Blind Auditions, Lina a décidé d’interpréter " Uncover " de Zara Larsson. Sa joie prenant le pas sur son stress, la jeune fille a fait se retourner Vitaa, pour son plus grand bonheur ! Dès la fin de sa chanson, les coachs ont pu découvrir le tempérament de la jeune Lina. Quand Vitaa lui a demandé si elle était contente de faire partie de son équipe, Lina a provoqué l’hilarité sur le plateau grâce à ses répliques. " Je ne pensais pas trouver quelqu’un qui parlait encore plus vite que moi " plaisanta l’interprète de " A fleur de toi ". On a déjà hâte de retrouver ce jeune talent lors des Battles ! Bienvenue dans l’aventure The Voice Kids Lina !