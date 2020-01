Ludivine réussit à faire danser les coachs sur la scène des Blind Auditions

Préférant les musiques énergiques aux musiques calmes, Ludivine a tenté de convaincre les trois coachs avec "Laissez-les kouma" de Zaho sur la scène des Blind Auditions. La jeune danseuse a mis l'ambiance sur le plateau de The Voice Kids et à même réussi à faire danser les trois coachs ! Une prestation qui a convaincu Slimane de se retourner et qui a permis à Ludivine d'intégrer son équipe. Son nouveau coach a même souhaité qu'elle lui apprenne un de ses pas de danse ! "Je serais incapable de faire ça" a annoncé Matthew Irons en voyant son collègue Slimane danser. C'était sans compter sur Vitaa qui l'a incité à essayer de faire le même pas de danse ! Un Blind dont se souviendront nos trois coachs, grâce à Ludivine !

Ludivine chante "Laissez-les kouma" de Zaho - The Voice Kids - Blind 4 - 28/01/2020 Préférant les musiques énergiques aux musiques calmes, Ludivine a tenté de convaincre les trois coachs avec "Laissez-les kouma" de Zaho sur la scène des Blind Auditions. La jeune danseuse a mis l'ambiance sur le plateau de The Voice Kids et à même réussi à faire danser les trois coachs ! Une prestation qui a convaincu Slimane de se retourner et qui a permis à Ludivine d'intégrer son équipe. Son nouveau coach a même souhaité qu'elle lui apprenne un de ses pas de danse ! "Je serais incapable de faire ça" a annoncé Matthew Irons en voyant son collègue Slimane danser. C'était sans compter sur Vitaa qui l'a incité à essayer de faire le même pas de danse ! Un Blind dont se souviendront nos trois coachs, grâce à Ludivine !

Préférant les musiques énergiques aux musiques calmes, Ludivine a tenté de convaincre les trois coachs avec "Laissez-les kouma" de Zaho sur la scène des Blind Auditions. La jeune danseuse a mis l'ambiance sur le plateau de The Voice Kids et à même réussi à faire danser les trois coachs ! Une prestation qui a convaincu Slimane de se retourner et qui a permis à Ludivine d'intégrer son équipe. Son nouveau coach a même souhaité qu'elle lui apprenne un de ses pas de danse ! "Je serais incapable de faire ça" a annoncé Matthew Irons en voyant son collègue Slimane danser. C'était sans compter sur Vitaa qui l'a incité à essayer de faire le même pas de danse ! Un Blind dont se souviendront nos trois coachs, grâce à Ludivine !

Ludivine a 11 ans et habite à Ath. Elle est une grande danseuse depuis son plus jeune âge et pratique le hip-hop depuis trois ans. Cette jeune fille aime également chanter, c'est pour cela qu'elle tente sa chance à The Voice Kids .

© 2020 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.