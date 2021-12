Loïc Nottet : un phénomène révélé dans The Voice Belgique

Loïc Nottet et Orlane chantent "Soon we'll be found" de Sia - The Voice Belgique - Saison 9 - La... Pour cette première saison en tant que coach, Loïc Nottet a marqué l’aventure avec les nombreux talents qui composaient son équipe. Parmi eux, c’est Orlane qui représente cette équipe lors de la finale de The Voice 2021. Sera-t-elle la grande gagnante ? Avant de connaître les résultats des votes du public, son coach est monté pour la dernière fois sur scène en sa compagnie. Ensemble, Loïc Nottet et Orlane ont interprété "Soon we’ll be found" de Sia, un des morceaux préférés du coach. A l’instar de BJ Scott et lui-même lors de la troisième saison de The Voice Belgique, Loïc compte conserver ce lien très fort qui l’unit à sa finaliste. Une chose est sûre… Ce n’est pas la dernière fois que nous les voyons sur scène ensemble.