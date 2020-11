Loïc Nottet s'associe à Laura Tesoro sur le single 'Strangers'

"Strangers" est la collaboration tant attendue entre le nouveau coach de The Voice Belgique et Laura Tesoro, deux des plus grandes stars de la pop de Flandres et de Wallonie.

Ce samedi 7 novembre, Laura Tesoro a dévoilé le clip du single 'Strangers' sur lequel elle s'associe à Loïc Nottet, nouveau coach de The Voice Belgique, et le producteur Alex Germys. Les deux chanteurs se sont déjà produits plusieurs fois ensemble dans le passé. Ils ont notamment réalisé une cover de Lewis Capaldi lors du dernier show caritatif 'Rode Neuzen Dag' au Sportpaleis en 2019. Laura a aussi été l'invitée de Loïc lors de son live à 'Décibels'. Grâce à cette amitié qui les lie, ils ont décidé de se rendre en studio avec le producteur Alex Germys. Et voici 'Strangers', un single que Laura et Loïc ont écrit ensemble sur un amour qui n'est plus ce qu'il était.

Deux artistes aux nombreux points communs

Bien que Laura et Loïc parlent une langue différente, de nombreux points en commun les rassemble. Ils partagent la même passion de la danse et du chant. Ils ont tous les deux été révélés dans The Voice Belgique (Loïc dans la version francophone et Laura dans la version néerlandophone). Les deux chanteurs ont aussi été les représentants de la Belgique au Concours Eurovision de la chanson (Loïc en 2015 et Laura en 2016). Désormais, si Loïc fait partie du nouveau banc des coachs de The Voice Belgique, Laura fait partie du jury de The Voice Kids en Flandres depuis trois ans.

Découvrez 'Strangers' de Loïc Nottet et Laura Tesoro