Loïc Nottet : "Pour la première fois de ma vie, BJ Scott fera partie de mes adversaires"

Qu’est-ce que tu donnerais comme conseils à un candidat qui se présente au Blind Auditions ?

De vivre le moment sur scène, de ne pas stresser parce que si on stresse, on peut être vite déstabilisé et qu’on ne va pas au bout de soi-même et on ne montre pas tout ce qu’on voudrait montrer. Si les fauteuils se retournent, ça va mais si c’est le cas contraire, on peut ressasser et s’en vouloir. C’est juste un travail sur soi qu’il faut faire. En tant que coach, on est là pour entendre des talents chanter et c’est important pour nous qu’ils prennent du plaisir. Malheureusement, on doit laisser passer des candidats qui ont du talent car on ne peut malheureusement pas prendre tout le monde.