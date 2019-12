Loïc Nottet a enfermé les animateurs dans le cube de Viva for Life

Loïc Nottet nous a fait le plaisir d’être le premier artiste présent sur la scène de Viva For Life édition 2019 à Tournai et a proposé une version live unique de son dernier titre, "Candy".

Viva For Life 2019, c'est parti ! Loïc Nottet a fermé la porte du studio de verre. Les trois animateurs y resteront pendant 6 jours et 6 nuits !

La mission d’enfermer nos trois animateurs dans le cube est revenue à Loïc Nottet . Un rôle qu’il a pris très à cœur ! Avant de les enfermer, il leur a même adressé un petit mot d’encouragement : "Courage pour ce qui vous attend, ça ne va pas être facile ! Et puis, surtout, merci ! C’est magnifique ce que vous faites pour la cause !"

Loïc Nottet , ex-finaliste de la 3ème saison de The Voice Belgique était le premier artiste invité d’édition 2019 de Viva for Life .

Ce mardi 17 décembre marquait le lancement de la 7ème édition de l’opération de solidarité Viva for Life . Loïc Nottet a été convié afin d’enfermer les trois animateurs qui resteront 6 jours et 6 nuits dans le cube de verre.

