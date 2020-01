Les trois coachs de The Voice Kids se retournent sur la dernière note d’Elisa !

Elisa chante "Chandelier" de Sia - The Voice Kids - Blind 3 (3/8) - 21/01/2020 Lors de son Blind, Elisa a interprété " Chandelier " de Sia. Un morceau qui a intrigué Vitaa, Slimane et Matthew. Une première dans the Voice Kids : ils se sont retourné tous les trois sur la dernière note de la jeune fille. "Félicitations pour avoir eu le culot de choisir cette chanson "a commenté Slimane dès la fin de sa prestation. "Tu as énormément de courage et je t’en félicite " a ajouté Matthew. Vitaa a conclu : "Tu as une espèce de petit bijou, qui est ta voix et il faut que tu apprennes à t’en servir ". C’est finalement Vitaa qui a récupéré Elisa dans son équipe et qui se voit enfin récupérer un maximum de talents lors de cette soirée ! Bienvenue dans l’aventure The Voice Kids, Elisa !