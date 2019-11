Les grandes nouveautés de The Voice Kids !

Après huit saisons couronnées de succès, " The Voice Belgique " fait place aux tout jeunes talents de Bruxelles et de Wallonie avec sa première édition de " The Voice Kids ".

Mondialement reconnu, " The Voice Kids " est LE spectacle par excellence mettant en scène les jeunes talents de 8 à 14 ans. Basée sur les mêmes ingrédients qui ont fait le succès de " The Voice " (blinds, battles, finale), l’émission va vous faire vivre une expérience inoubliable, empreinte de feel good et pleine de surprises.

Pour accompagner nos jeunes talents en herbe ; trois artistes reconnus Vitaa, Slimane et Matthew Irons ont accepté de devenir les coachs de cette première saison de " The Voice Kids ".

Parce que le talent n’a pas d’âge…cette première saison de " The Voice Kids " s’annonce déjà pleine de belles surprises et de partages d’émotions fortes !

Les émissions

C’est au terme de 8 émissions, soit 4 Blinds, 3 Battles et la Finale, que nous découvrirons qui de nos jeunes talents décrochera le titre de " The Voice Kids ".

Agés de 8 et 14 ans, en provenance des quatre coins du pays (Wallonie, Bruxelles et de Flandre), ils sont 70 à franchir le cap des blinds. Armés de leur plus belle voix, nos artistes en herbe tenteront de convaincre les coachs lors de l’étape cruciale des " Blinds Auditions " … des prestations émouvantes et surprenantes qui ne laisseront ni les coachs, ni le public, indifférents.

Les Blinds

Les Blinds se déroulent au cours des quatre premières semaines. Le principe reste le même qu’à " The Voice Belgique " : les talents, accompagnés

d’un orchestre live, passent tour à tour sur scène et interprètent une chanson connue de leur choix. Si un coach est séduit par la prestation du candidat,

il buzze. Son fauteuil se tourne alors vers la scène et le coach peut découvrir le talent qu’il aimerait compter dans son équipe. Si un seul coach buzze,

le talent fera d’office partie de l’équipe du coach en question. En revanche, si plusieurs coachs buzzent, le talent pourra choisir l’équipe qu’il veut rejoindre.

A l’issue des 4 émissions Blinds, chaque coach comptera 12 talents dans son équipe, donc 36 talents sélectionnés pour la seconde étape des Battles.

Les Battles

Chacune des 3 émissions de Battles sera consacrée à la team d’un coach. Les 12 talents de chaque coach s’affronteront en trio. Un talent sera retenu. A l’issue des 4 Battles que comptent une émission, le coach se

retrouvera donc avec 4 talents. Ces derniers, devront tour à tour réinterpréter leur chanson des Blinds. Au terme de cette dernière prestation, le coach en

choisira deux des quatre pour participer à la finale. A l’issue des Battles, chaque équipe sera donc composée de 2 talents prêts à s’affronter lors de la grande Finale !

La Finale

Une Finale en deux temps : les talents de chaque coach seront amenés à interpréter chacun un titre à l’issue duquel, le coach devra les départager. Les

trois derniers talents des trois coachs s’affronteront ensuite une dernière fois et il reviendra alors au public présent dans le studio de décider

via vote électronique qui sera le gagnant de " The Voice Kids ".

Le gagnant de l’émission pourra, s’il le désire, officialiser un contrat avec la maison de disque Universal. La RTBF offrira quant à elle une bourse

scolaire d’une valeur de 10.000 euros dont le jeune gagnant pourra bénéficier à sa majorité.

Rendez-vous début 2020 en prime time sur La Une !