Vous les avez découvert lors de la première saison de The Voice Kids, ils sont de retour dans un clip à l’occasion des fêtes de Noël ! Découvrez les coulisses du clip événement d’Océana, Lina, Anouk, Chiara, Sadia et Mathis.

Cette année, pour beaucoup d’entre nous, les fêtes auront un goût un peu amer. Pas de grande tablée avec sa famille, pas de bisous échangés à minuit mais aussi, pour bon nombre de ceux touchés directement par la crise, pas de cadeau. Mais dans l’équipe de The Voice Belgique, on adore cette fête ! On adore les couleurs, la chaleur, l’ambiance des fêtes de fin d’année. Il nous semblait donc tout naturel d’offrir au public un magnifique clip de Noël.

Le cadeau de Noël des Kids

Depuis la Finale de The Voice Kids, nous avons reçu énormément de questions concernant les enfants. Que deviennent-ils ? Quand pourra-t-on les entendre à nouveau ? C’était notre cadeau caché sous le sapin ! Les Kids préparaient des chansons de Noël en secret et pour le plus grand bonheur de tous ! Mathis, Lina, Océana, Anouk, Sadia et Chiara, les finalistes de The Voice Kids vous dévoileront bientôt leur clip de Noël !

9 images Chiara © Backfocus Océana © Backfocus Lina © Backfocus Mathis © Backfocus Anouk © Backfocus Sadia © Backfocus

Pour créer ce titre inédit, nous avons fait appel à Nicolas Dorian. Il a été le coach vocal de The Voice Belgique pendant sept saisons et il est également professeur et responsable de la section de Chant Pop à l’IMEP, à Namur. Après avoir composé le Medley de cinq chansons incontournables de Noël, Nicolas a reçu les enfants, à Bruxelles, dans un studio professionnel afin de les coacher et d’enregistrer le morceau.

Un clip tourné dans un véritable chalet de Noël

9 images Anouk et Sadia © Malik Jeddi - Backfocus

Pour réaliser ce clip, nous avions besoin d’un endroit exceptionnel ! Un lieu qui en un simple coup d’œil évoquerait la chaleur de Noël. Grâce aux équipes d’Ardennes Étape, nous avons tourné dans un superbe chalet sur les hauteurs d’Houffalize, dans la province du Luxembourg. Un salon cosy, un feu ouvert et une vue incroyable sur la vallée de l’Ourthe, tout était réuni pour obtenir un clip incroyable. Mais pour que tout soit parfait, il nous fallait de la décoration. Et pour cette partie essentielle, nous avons pu compter sur les petits elfes de La Maison du Père Noël, à Cuesmes !

9 images Le tournage du clip des kids © Backfocus

Comment se passe un tournage en temps de Covid ?

Malheureusement, pour les enfants, il n’était pas question de grandes embrassades et de câlins après tous ces mois séparés ! Les distances de sécurité étaient scrupuleusement respectées et tout l’équipe technique était masquée. Des masques, du gel hydroalcoolique étaient à disposition pour tous sur le tournage et des doggy bags personnels étaient prévus afin de remplacer la table régie traditionnelle. Heureusement, hormis toutes ces mesures, le bonheur de se retrouver et de tourner ensemble était bel et bien présent !

Découvrez le clip de Noël des Kids, bientôt, sur La Une et les réseaux sociaux de la RTBF