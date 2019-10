Les coachs de The Voice Kids soutiennent la grande opération Cap 48

Les coachs de The Voice Kids soutiennent Cap 48 © Tous droits réservés

Slimane, Vitaa et Matthew soutiennent CAP 48 et n'ont pas hésité à rappeler à quel point il est important de soutenir l'opération dans une vidéo en compagnie d'autres artistes tels qu’Angèle, MC Solaar, Black M et Typh Barrow.

Les artistes se mobilisent pour Cap 48

La Voice Family présente pour Cap 48

Déjà présents lors de l'édition 2018 où ils ont interprété leur titre "Je te le donne", Vitaa et Slimane sont apparus aux côtés d'autres artistes dans cette vidéo. Les deux complices rappellent que l'achat des post-it Cap 48 pouvait être utile pour tout le monde ! Quant à Matthew Irons, lui aussi a tenu à soutenir ceux qui se battent au quotidien contre leur handicap à travers cette vidéo.

Au fil des ans, plusieurs membres de la Voice Family se sont mobilisés pour Cap 48, comme Alice on the roof en 2018 et Loïc Nottet en 2014.

Slimane et Vitaa - Je te le donne (Live CAP48) - Cap 48 - 09/10/2019 Prestation de "Vitaa et Slimane - Je te le donne" lors de la grande soirée cap48 , vous aimez?

La Grande soirée Cap 48 ce 13 octobre sur La Une

La grande soirée de clôture de l'opération se déroulera ce dimanche 13 octobre dès 20h20 sur La Une et Vivacité. Cette grande soirée, parrainée par Kev Adams, marquera la fin de la campagne de sensibilisation et de récolte de fonds qui, chaque année, permet à Cap 48 de financer de nombreux projets locaux permettant une meilleure inclusion des personnes handicapées et des jeunes en difficulté dans notre société.

Grande soirée CAP 48 - Bande-annonce - 09/10/2019