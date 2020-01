Les belles découvertes du premier Blind de The Voice Kids

Zuzanna a également épaté le public de The Voice Kids avec une reprise de Billie Eilish . Zoé l'a suivie et a, elle aussi, intégré la Team Matthew .

Pour la première fois dans l'histoire de The Voice Belgique, des sœurs jumelles ont intégré l'aventure ! De plus, elles ont repris une chanson de Slimane . Le coach a été touché ! Juste après, c'est Jade et son anglais irréprochable qui a convaincu les trois coachs !

Ensuite, nous avons eu la chance de découvrir Etyan à qui Maureen et Prezy, nos deux présentateurs, ont réservé une petite surprise pour lui annoncer sa participation à The Voice Kids . Lors de son audition, Etyan a enflammé le plateau grâce à ses pas de danse. Suivra-t-il les pas de sa maman qui a déjà représenté la Belgique à l'Eurovision ?

Lors de cette première soirée de Blind Auditions, Vitaa , Slimane et Matthew ont pu entendre les voix qui ont inauguré cette première saison de The Voice Kids . Entre coups de cœur, et découvertes de jeunes artistes à l'univers bien tranché, les trois coachs ont trouvé leur bonheur.

