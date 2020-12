Les anciens Talents de The Voice Belgique célèbrent Noël en chansons

Jusque Noël, Valentine Colinet , candidate de la saison 6, propose un calendrier de l'avant sur sa page Facebook . Chaque jour, elle invite un de ses amis à interpréter un tube de Noël en sa compagnie. Parmi ses amis, on retrouve Julien Michel ou encore Antoine Delie , d'autres candidats de The Voice Belgique .

Julie Carpino , finaliste de la saison 3, fait désormais partie du groupe June's story . Il y a quelque semaines, Julie et ses musiciens ont dévoilé un titre de Noël : " Christmas is coming ". Entièrement écrit et composé par les membres du groupe, le single comptabilise des vues depuis une trentaine de pays sur la plateforme YouTube. June's Story va également donner un concert de Noël virtuel ce 23 décembre à 20h. Le lien pour accéder au concert sera partager le jour-même sur la page Facebook du groupe .

Florent Brack , gagnant de la quatrième saison de The Voice Belgique a écrit sa propre chanson intitulée ' Snow '. Publié sur sa page Facebook , le single au rythme doux va vous réchauffez le cœur à l'approche des fêtes. "2020 a été difficile à vivre pour nous tous, j’espère du fond du cœur que Snow vous apportera un peu de douceur et de magie à l’approche des fêtes, on en a tous besoin cet hiver…" explique l'ancien gagnant en légende de sa vidéo

