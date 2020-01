Léa et Noa, les sœurs jumelles de The Voice Kids, séduisent Slimane avec "Les choses simples"

Léa & Noa chantent "Les Choses Simples" de Jenifer et Slimane - The Voice Kids - Blind 1 -... Pour leur Blind Audition, le duo a choisi de chanter "Les choses simples", duo qui réuni Slimane et la chanteuse Jenifer. Une prestation qui a réussi à convaincre Slimane et Matthew Irons. L'interprète original s'est défendu de s'être retourné tardivement : "C'était un peu compliqué de se retourner...comme c'est ma chanson". "Je suis tombé sous le charme de la complicité entre vos voix", ajoute Matthew. Mais c'est finalement Slimane qui remporte la bataille des coachs et qui coachera les jumelles pour les Battles de The Voice Kids !