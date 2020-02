Le succès de The Voice Kids ? C'est grâce à vous !

Depuis le lancement de la première saison de The Voice Kids, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à réagir à propos de l'émission. Un beau démarrage pour cette saison un peu différente !

Depuis le 7 janvier, The Voice Kids vous permet de vous retrouver en famille ou entre amis sur La Une et Auvio. Vous êtes de plus en plus nombreux et les résultats le prouvent. Si la page Facebook de l'émission accueille de plus en plus d'utilisateurs, les vidéos qui y sont publiées comptabilisent des millions de vues. A l'instar de la prestation d'Anouk, lors des Blind Auditions, qui a été vue plus de 5 millions de fois. Une popularité également présente sur Instagram. The Voice Kids se hisse aussi au 2e rang des émissions les plus visionnées sur Auvio. Les émissions diffusées sur La Une rencontrent un énorme succès au fil des semaines et ce, grâce aux talents des jeunes candidats de The Voice Kids ! Merci de nous suivre !