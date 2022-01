Le confinement ? "Un déclic" pour Dounia qui s’est inscrite aux Blind Auditions de The Voice Belgique

Dounia chante "Do I Wanna Know ?" des Arctic Monkeys - The Voice Belgique - Saison 10 - Les Blind... L’audition de Dounia convainc Typh Barrow, qui se retourne. Elle est la seule des coachs à utiliser son buzzer. Par conséquent, la candidate intègre directement son équipe. L’interprète de "Aloha" remercie ses collègues avant de saluer la nouvelle membre de son équipe. "Tu as un timbre de voix de fou ! Même si ce n’était pas une audition parfaite, parce qu’on a senti qu’il y avait des petits moments où tu avais été un peu déstabilisée… Tu as un truc !" s’exclame la coach. Bienvenue dans The Voice Belgique, Dounia !