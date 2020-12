Le cadeau de Noël des finalistes de The Voice Kids : découvrez leur clip événement !

C’était leur cadeau caché sous le sapin ! Depuis plusieurs mois, les Kids préparaient des chansons de Noël en secret et pour le plus grand bonheur de tous ! Mathis , Lina , Océana , Anouk , Sadia et Chiara, ont décidé de vous mettre un peu de baume au cœur pour la fin de cette année particulière. Dans un clip dévoilé ce mercredi 9 décembre, les talents qui ont marqué la première saison de The Voice Kids reprennent les plus grandes belles chansons de Noël, tous ensemble.

