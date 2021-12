La saison 10 de The Voice Belgique démarre ce mardi 28 décembre sur La Une et Auvio !

La saison anniversaire de The Voice Belgique débute avec le lancement des célèbres Blind Auditions ce mardi 28 décembre dès 20h15 sur La Une et Auvio. Que vous réserve cette saison exceptionnelle ?

The Voice Belgique saison 10 démarre ce mardi 28 novembre à 20h15 sur la Une et Auvio. Dès ce premier Blind, les coachs, aux caractères bien trempés, n’auront qu’une seule envie : être choisis par les plus belles voix ! Entre les punchlines de BJ Scott, les arguments étayés de Typh Barrow, la 'buzzite aiguë' de Christophe Willem et le charisme de Black M, ces Blind Auditions risquent d’être féroces ! Les premières batailles et les premières grandes voix de cette dixième saison seront au rendez-vous.

2 images BJ Scott, Typh Barrow, Christophe Willem et Black M © Thomas Braut

Depuis 2011, The Voice est le rendez-vous incontournable du public et des plus belles voix de Belgique. Ce concept révolutionnaire a changé à tout jamais le paysage musical belge. Faisant passer de l’ombre à la lumière, des talents éblouissants guidés de mains de maîtres par des coachs emblématiques. Depuis 10 ans, la scène du plus grand concours de chant de Belgique a été le théâtre de prestations mythiques, révélant des artistes iconiques qui brillent aujourd’hui aux sommets des charts. Cette dixième saison anniversaire s’annonce historique ! Préparez-vous à redécouvrir un show unique dès ce mardi 28 décembre à 20h15 sur La Une et Auvio pour le lancement des Blind Auditions.

Des coachs à la carrière de renom

Pour cette dixième saison, les incontournables coachs BJ Scott et Typh Barrow sont rejointes pas deux artistes incontournables de la scène musicale : Christophe Willem et Black M. Rock’n’roll, soul, rap, RnB et pop seront représentées grâce à cet incroyable banc de coachs ! Les quatre artistes ont déjà montré leur soif de victoire dans une bande-annonce intergalactique que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Suite à l’arrivée de son premier enfant, Maureen Louys, l’animatrice emblématique de The Voice Belgique, confiera les rênes des Blind Auditions et des K.O à Fanny Jandrain. La pétillante animatrice, elle aussi experte en divertissement, s’occupera des talents lors des premières épreuves de cette saison anniversaire. Maureen sera de retour dès le début des Lives afin de sacrer le 10e gagnant de The Voice Belgique !

7 blinds et le retour du 'blocked'

Cette année, les coachs auront 7 semaines pour constituer leurs équipes. 7 émissions de Blind Auditions (à la place de 6) au cours desquelles les talents tenteront de séduire leur coach préféré, uniquement par leur voix. Le principe de cette étape reste le même ; les talents, accompagnés d’un orchestre live, passent tour à tour sur scène et interprètent une chanson connue. Si un coach est séduit par la prestation du candidat, il buzze. Si un seul coach buzze, le talent intégrera l’équipe du coach en question. En revanche, si plusieurs coachs buzzent, le talent pourra choisir son équipe. Pour pimenter la compétition, chaque coach disposera, des deux fameux “Blocked”. Deux jokers permettant de contrer un autre coach en l’empêchant d’intégrer le talent buzzé dans son équipe. A l’issue des sept Blinds, chaque coach comptera 15 talents dans son équipe et les emmènera sur la scène de la nouvelle épreuve : les K.O !

The Voice Belgique débarque sur Twitch

C’est une première mondiale : The Voice Belgique sera désormais présente sur la plateforme Twitch. Un live Twitch n’étant pas possible sans "animateur", The Voice a fait appel à Nensha, une jeune streameuse qui a un lien très particulier avec le célèbre concours de chant… Chaque mardi soir, durant la diffusion des Blind Auditions, elle fera sa "réact" en live sur le compte RTBF iXpé sur Twitch.

Découvrez les Blind Auditions de la saison 10 de The Voice Belgique dès ce mardi 28 décembre à 20h15 sur La Une et Auvio