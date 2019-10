De The Voice à l'Eurovision, qui est Luka Cruysberghs ?

Luka, membre du groupe et ancien talent de The Voice

Luka Cruysberghs - © HAND OUT VRT - ZEB DAEMEN - BELGAIMAGE

La chanteuse, Luka Cruysberghs, n’est autre que la grande gagnante de la saison 5 de The Voice van Vlaanderen, la version néerlandophone de The Voice Belgique.

Le 8 septembre 2017, elle se présente aux auditions à l’aveugle en interprétant " Sweet Dreams " de Marilyn Manson et les 4 fauteuils des célèbres coaches occupés par Koen Wauters, Natalia, Bart Peeters et Alex Callier se sont retournés. Elle choisit de poursuivre l’aventure avec Alex Callier, le bassiste et producteur d’Hooverphonic. Un choix qui lui a porté chance puisqu’elle a brillé grâce à son talent et a été plébiscitée par le public tout au long de l’aventure The Voice. Lors de cette finale, elle a interprété le célèbre tube d’Hooverphonic " Mad About You " en compagnie de son coach. Une prestation qui lui a valu, entre autres, de remporter cette cinquième saison le 25 décembre 2017.

Luka est donc la deuxième candidate de The Voice van Vlaanderen à représenté la Belgique à l'Eurovision après Laura Tesoro en 2016.

Quelques mois plus tard, Hooverphonic a annoncé que Luka devenait la nouvelle chanteuse du groupe, après Geike Arnaert et Noémie Wolfs. "C'est une première mondiale qu'un coach de l'émission intègre un de ses candidats dans le groupe", a souligné Alex Callier sur Studio Brussel. Ils ont sorti leur nouvel album " Looking for stars " et plusieurs chansons ont déjà rencontré un réel succès comme " Romantic " et " Uptight ". Le groupe n’a pas encore dévoilé la chanson qu’ils interpréteront lors de l’Eurovision mais on leur souhaite déjà bonne chance !