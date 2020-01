Juliette reprend Billie Eilish avec sa voix "fabuleuse" lors des Blind Auditions

Juliette chante "Lovely" de Billie Eilish et Khalid - The Voice Kids - Blind 3 (3/8) - 21/01/2020 Pour son Blind, Juliette a décidé de chanter "Lovely" de Billie Eilish et Khalid. Vitaa et Slimane, les deux complices, se sont retournés sur la même note. Matthew a pris son temps mais il a tout de même buzzé. Après une standing ovation de la part des trois coachs et du public, Juliette a pu entendre les arguments de Vitaa, Slimane et Matthew. "C’était fabuleux" a commenté Slimane. "Tu maîtrisais ce que tu faisais (…) tu ne forces sur rien, tout est subtil " a ajouté Vitaa. Pendant que Matthew essayait de convaincre Juliette de la choisir, Slimane est parti retrouver ses amies en Family Room afin de les faire rejoindre Juliette sur scène. Il a réussi puisque Juliette fini par le choisir. On retrouvera Juliette lors de l’épreuve de Battles dans l’équipe de Slimane ! Bienvenue dans The Voice Kids, Juliette !