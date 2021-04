Jérémie Makiese est le grand gagnant de The Voice Belgique saison 9 !

Jérémie Makiese remporte The Voice Belgique 2021 ! - The Voice Belgique - Saison 9 - La Finale -... Après les Blind Auditions, les Duels, et enfin les lives, le verdict vient de tomber : c’est JEREMIE qui remporte la grande finale de The Voice 2021. Le finaliste de BJ Scott a définitivement conquis le cœur des téléspectateurs. Jeremie est le grand gagnant de The Voice Belgique saison 9 ! Avec 53% des votes, le public s’est mobilisé en masse pour le jeune chanteur originaire de Bruxelles qui succède à Charles. A 20 ans seulement, elle nous vient de Linkebeek et n’a cessé, au cours des primes, d’impressionner sa coach BJ Scott, et de séduire le public par des prestations dignes des plus grands chanteurs ! En tant que "The Voice 2021", Jérémie remporte un contrat avec Universal Music mais aussi un somptueux voyage sur les plus belles routes d’Europe offert par notre partenaire BMW. Pour convaincre le public, le Talent a d’abord chanté "Earth song" de Michael Jackson, avant de partager la scène avec sa coach sur un titre de Gregory Porter. Il a également eu l’occasion de chanter en compagnie de Julien Doré et de réinterpréter son titre du Blind.