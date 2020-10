"Je suis habitué à coacher des voix en tant que producteur depuis 10 ans ": Henri PFR est prêt à dénicher sa future voix

Grand passionné de musique depuis son plus jeune âge, notre nouveau coach de The Voice est bien décidé à trouver de nouveaux talents.

Sa vie : la musique

Henri PFR s’intéresse à la musique dès l'âge de 6 ans et s’inscrit à des cours de piano et de solfège. Vers 14 ans, il se fait contaminer par le virus de la musique électronique et poste sa première mixtape Summer Memories sur la chaîne YouTube La Belle Musique. C’est comme ça qu’il se fait connaitre. Avec plus de 70 millions de vues, celle-ci a attiré l’attention du fameux label Armada d’Armin Van Buuren, avec qui il signe ses deux premiers singles dont "Tarida". Le DJ s’est rapidement révélé comme un artiste redoutable.

Henri PFR collabore ensuite avec le producteur allemand Robin Schulz pour qui il remixe le tube Sugar et co-produit Wave Goodbye.

Chez Sony Music, Henri enchaine les tubes. One People, Home et Until the End le placent en tête des charts pendant de nombreux mois et lui offrent son premier disque de platine. Ses singles Flames, In The Mood, en collaboration avec Romeo Blanco et Going On sont rapidement certifiés disque d’or et confirment la capacité d’Henri à rassembler, titre après titre, un public de plus en plus nombreux et fidèle.