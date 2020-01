Jade, 14 ans, s'offre une standing ovation de la part des coachs

Jade chante "Riptide" de Vance Joy - The Voice Kids - Blind 1 - 06/01/2020 Pour son audition devant les fauteuils des trois coachs, Jade a choisi d'interpréter "Riptide" de Vance joy accompagnée de son ukulélé. Une prestation qui enchante Vitaa, Slimane et Matthew puisqu'ils se retournent tous les trois. Si Matthew souligne l'anglais irréprochable de Jade, Vitaa commente "Comment ne pas se retourner en entendant une prestation comme la tienne ?". Slimane qualifie la prestation de "culotée" et ajoute "tu es une artiste". C'est Matthew qui remporte la bataille des coachs et est honoré de voir Jade intégrer son équipe. Bienvenue dans l'aventure The Voice Kids, Jade !