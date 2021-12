Il y a 10 ans, la RTBF faisait le pari fou d’adapter le format "The Voice"

Les débuts de The Voice Belgique : les saisons 1 et 2 - The Voice Belgique fête ses 10 ans -... Cette année, The Voice Belgique fête ses 10 ans avec une dixième saison anniversaire diffusée à partir du 28 décembre sur La Une et Auvio. En attendant, pour célébrer cet évènement Maureen Louys vous donnait rendez-vous pour revivre les meilleurs moments du programme dans une émission spéciale dans laquelle les coachs et les anciens talents revenaient sur leurs plus belles anecdotes qui ont traversé cette décennie. En 2011, la RTBF se lance le pari d'adapter le format 'The Voice' que le monde entier s'arrache. La Belgique découvre alors les Blind Auditions, les buzzers, les fauteuils rouges, mais aussi cinq coachs aux personnalités bien trempées : BJ Scott, Lio, Quentin Mosimann et le duo Joshua.