Henri PFR : "Mon but est d'enregistrer un single avec un de mes futurs talents"

Pourquoi avoir accepté d’être coach à The voice Belgique ?

C’est une très bonne question qui mérite une longue réponse ! Cette année a été un peu difficile pour moi, on ne va pas se voiler la face. En tant qu’artiste, on a été empêché de tourner, de voyager… et donc quand ils m’ont proposé d’être coach à The Voice, ça tombait bien et en plus c’est une super expérience. Au début, j’ai longtemps hésité car je ne suis pas chanteur et au final, je me suis remis en question. Je me suis rendu compte que j’étais déjà coach. Je veux dire par là que ça fait maintenant presque 10 ans que je travaille en studio et que j’ai déjà travaillé avec une centaine de chanteurs. Je me suis dit " Ok, c’est bon Henri, tu peux être coach à The Voice Belgique. Ca peut être ton moment, c’est la bonne année et c’est une super expérience ". Je suis très stressé parce que c’est une expérience télé et que je ne suis pas forcément habitué à animer à la télé. J’anime des scènes mais la télé, c’est un peu nouveau pour moi.