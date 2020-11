Henri PFR dévoile 'No One Knows', son nouveau clip futuriste

Henri PFR dévoile son single "No One Knows" © Vlad VDK

Ce vendredi 5 novembre, le nouveau coach de The Voice Belgique a dévoilé son nouveau single 'No One Knows' en featuring avec Famba et Chiara Castelli.

Alors que les tournages des Blind Auditions de The Voice Belgique ont touché à leur fin cette semaine, Henri PFR, dévoile un nouveau titre intitulé "No One Knows". Sur ce titre, le producteur belge a collaboré avec le jeune canadien Famba et a fait appel à Chiara Castelli pour y poser sa voix.

Une collaboration internationale

Henri PFR et Famba ont parfaitement aligné leurs compétences de production ici, en utilisant une belle ligne de basse percutante ainsi que de savoureux coups de synthé, des cordes chaudes et des effets de réverbération pour créer une atmosphère fraîche et spacieuse. C'est une chanson pop vintage, grâce à son refrain entêtant et à des paroles qui expriment notre expérience de l'amour. Tout cela est illustré dans un clip futuriste où Henri PFR et Chiara Castelli endossent le rôle de fugitifs.

" No One Knows est une chanson qui a été produite à Amsterdam il y a un peu plus d'un an![...] C'est un peu plus électro que ce que je fais d'habitude, mais je suis extrêmement fier de partager cette facette de mon monde ! Je suis également heureux de pouvoir enfin sortir ce morceau" se réjouit le nouveau coach de The Voice Belgique. Avec ce titre, Henri PFR s'affirme, une fois de plus, comme un grand nom de la scène électro internationale.

Découvrez le clip de "No One Knows"