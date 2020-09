Florent Brack, le gagnant de l'édition 2015 nous offre une Cover d'Avicii

Même pendant le confinement les artistes made in The Voice ont fait parler d’eux ! Depuis 2015, Florent Brack continue son chemin avec succès et ne cesse de nous surprendre !

Après sa victoire, il avait marqué le public avec son premier single 'Cold heart blues'. Un single à son image; doux et chaleureux. Il était revenu en 2017 avec Bright summer's day, une de ses collaborations avec Goldaze un DJ originaire de la province du Luxembourg. Ce n’était pas la première fois que Goldaze et Florent Brack travaillaient ensemble. Les deux artistes s'étaient déjà associés autour du titre Lights of my Hometown. Cet été, le duo était de retour. Invités sur le plateau du 8/9 sur la Une et Vivacité, ils nous racontaient l’histoire et la naissance du titre Wasted Hours.

"On vient plus ou moins de la même région, on a des amis en commun dans la scène musicale et donc on a commencé à travailler ensemble ainsi".