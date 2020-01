Félix, le prince du rock'n'roll, enflamme le plateau de The Voice Kids !

Félix chante "American Idiot" de Green Day - The Voice Kids - Blind 1 - 03/01/2020 À seulement 13 ans, Félix est un véritable fan de Rock'n'roll. Il a d'ailleurs rejoint la "Rock's cool" depuis 4 ans. C'est là-bas qu'il entendra pour la première fois la chanson qu'il a chanté à son Blind:"American Idiot" de Green Day. Véritable touche-à-tout, il joue également de la batterie et de la guitare électrique. Pour son Blind, Félix veut mettre le feu sur le plateau de The Voice Kids avec un titre d'un de ses groupes favoris et espère réveiller l'esprit rockeur des coachs. Matthew sera le premier à buzzer : "t'es carré, t'étais dedans, c'était juste !". Emportés par ce vent de fraîcheur, Vitaa et Slimane ne tarderont pas non plus à se retourner. Malheureusement pour Vitaa et Slimane, Félix sait que Matthew est aussi un rockeur comme lui et le choisi sans hésitation.