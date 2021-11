Fanny Jandrain aux commandes des Blind Auditions : "Toutes mes chaises sont foutues à cause de The Voice !"

Suite au congé de maternité de Maureen Louys , Fanny Jandrain sera aux commandes des Blind Auditions de la dixième saison de The Voice Belgique . En plein tournage en compagnie des quatre coachs, BJ Scott , Typh Barrow , Black M et Christophe Willem , l’animatrice se confie sur ses premières impressions et sur les coulisses de cette édition anniversaire !

J’étais ravie parce que ça s’est passé dans des conditions hyper bienveillantes et très sereines. Maureen est devenue maman , et elle avait déjà entamé son congé de maternité quand on m’a demandé d'être son joker. Je la remplace pour la plus belle chose au monde : parce qu’elle devient maman. Moi-même, j’ai la chance d’être maman de trois merveilleuses petites filles. Quand on m’a dit qu’elle ne pourrait pas être présente lors du tournage des Blind Auditions car elle allait devenir maman, c’était une bonne nouvelle pour elle comme pour moi ! C’est merveilleux et j’étais hyper contente. En plus, je n’avais jamais eu l’opportunité d’animer des émissions musicales en télé !

Oui, à fond ! Toutes mes chaises sont foutues à cause de The Voice ! Il faut savoir que The Voice est un jeu à la maison ! Le concept est simple : mes filles chantent, mes parents et moi-même devons prendre place dans les fauteuils et prendre le rôle d’un coach, Slimane, Vitaa ou Matthew, par exemple, et lorsque mes Capucine, Blandine et Victoire chantent, on doit buzzer, se retourner et dire exactement ce qu’elles ont envie d’entendre. Sauf que mes chaises ne se retournent pas et on a cassé presque tous leurs pieds ! En plus, personne ne se retournait quand c’est moi qui chantais…

C’est très chouette. C’est une grosse machine ! La gestion des talents est impressionnante ! On a l’impression que c’est facile, mais on va non seulement les coacher, les aider et les accompagner. A la télé, on a l’impression qu’ils viennent juste chanter leur chanson. Or, il y a une vraie recherche de candidats, un travail immense et un encadrement. The Voice c’est une grosse machine. Même si je fais de la télévision depuis que j’ai 20 ans et que j’ai animé pas mal d’émissions, The Voice n’est pas le genre de machine sur laquelle on travaille souvent quand on bosse pour la télévision. Pour moi, c’est un super beau cadeau et un honneur de faire partie de l’équipe cette année.

Je connaissais déjà bien Typh et BJ car j’ai déjà eu la chance de les croiser plusieurs fois dans les couloirs de la RTBF. C’est toujours chouette de les revoir car je les aime beaucoup. Christophe Willem … C’est une babelutte ! Il parle beaucoup et il est super sympa ! Black M est plus discret mais quand il veut quelque chose, il fait tout pour les avoir. Il l’a déjà prouvé avec plusieurs candidats durant les tournages des premiers blinds. Je trouve que ce sont quatre coachs remplis de bienveillance et ça se ressent très fort ! Il n’y a pas encore d’indiscrétion dans les coulisses ! Mais je peux mener mon enquête (RIRES) !

Black M, Typh Barrow, Christophe Willem et BJ Scott, les coachs de The Voice Belgique © Thomas Braut

Jamais ! J’ai fait du chant lyrique quand j’étais jeune… J’avais énormément de talent mais ma carrière s’est vite arrêtée (RIRES). J’ai fait le conservatoire option théâtre mais pas en chant. Ce que j’aime bien chez les artistes, les comédiens ou les chanteurs, c’est le bagage qu’ils ont derrière. Par exemple, dans The Voice, j’aime quand les talents viennent avec une volonté de bien faire, avec une solidarité, une fraternité et une envie de véhiculer un message. Je n’aurais pas pu me retrouver comme candidate de The Voice mais j’aime quand ce sont des compétitions ou des aventures dans lesquelles les candidats ont un bagage. Ils ont juste envie d’affirmer qui ils sont et ont envie de donner quelque chose. Et ça, je trouve que c’est magique, car avec tous les candidats qu’on a pu voir, et dans les coachs, il y a un don de soi et un partage. Je ne m’y connais pas en musique mais j’ai croisé beaucoup d’artistes et c’est quelque chose que j’aime mettre en avant.

En sachant que tu as un passé artistique et que tu as été au conservatoire, est-ce qu’on aurait pu te retrouver parmi les candidats de The Voice ?

Entre On n’est pas des pigeons, La Récré de Midi sur Vivacité, Viva For Life qui approche, Stoemp Peket et des rawettes et désormais The Voice, tu as un agenda bien rempli…

Je suis hyper organisée ! Genre, là, mes cadeaux de noël sont déjà préparés ! Ma vie est rythmée ! C’est-à-dire que le samedi je fais impérativement mes lessives ! Les anniversaires de mes filles, qui sont nées fin novembre, sont déjà préparés. J’arrive à m’en sortir parce que je suis très bien organisée et que j’ai une super équipe qui m’aide. J’ai mon papa et ma maman qui me donne un fameux coup de main. J’ai aussi trois petites filles incroyables qui ont l’habitude de voir leur maman travailler parfois sur une longue période, et leur papa qui part aussi travailler sur une longue période de temps en temps. Elles sont cool et elles jouent le jeu ! J’avoue que ce matin dans ma voiture, je n’en menais pas large, j’ai versé une petite larme parce que j’allais être séparée d’elles durant quelques jours en raison des tournages de The Voice. Je suis bien entourée et bien organisée !