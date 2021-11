Exit les duels : The Voice Belgique accueille une nouvelle épreuve !

Suite à l’arrivée de son premier enfant , Maureen Louys confiera les rênes des Blind Auditions et des K.O à Fanny Jandrain . La pétillante animatrice, elle aussi experte en divertissement, s’occupera des talents lors des premières épreuves de cette saison anniversaire. Maureen sera de retour dès le début des Lives afin de sacrer le 10e gagnant de The Voice Belgique !

Nous retrouverons 24 talents pour 6 émissions à l’étape finale des Lives. Les talents de chaque coach seront amenés à prester en solo, en duo ou en groupe avec leur coach, d’autres talents ou encore des artistes invités. Tout au long des Lives, les coachs et le public pourront voter pour leurs talents préférés. Qui succédera à Jérémie Makiese, grand gagnant de la saison 9 et représentant de la Belgique à l’Eurovision 2022 ?

Bon anniversaire The Voice ! Pour cette dixième saison, les incontournables coachs BJ Scott et Typh Barrow sont rejointes pas deux artistes incontournables de la scène musicale : Christophe Willem et Black M . Rock’n’roll, soul, rap, RnB et pop seront représentées grâce à cet incroyable banc de coachs !

The Voice Belgique fête ses 10 ans avec une dixième saison exceptionnelle ! Pour l’occasion, les coachs Typh Barrow, BJ Scott, Christophe Willem et Black M accueilleront plusieurs nouveautés tout au long de cette édition anniversaire. Nous vous dévoilons ces changements qui pimenteront l’aventure The Voice.

