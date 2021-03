Exceptionnellement, retrouvez le quatrième live de The Voice Belgique ce lundi 29 mars sur La Une !

C'est en match éliminatoire pour la Coupe du monde que la Belgique rencontrera la Biélorussie ce mardi 30 mars. Un match que vous pourrez suivre sur La Une dès 20h20. Pour cause, la chaîne bouleverse sa grille des programmes et vous propose de retrouver The Voice Belgique un jour plus tôt à savoir lundi 29 mars à 20h30 en lieu et place de mardi.

Vous pourrez retrouver les quarts de finale en compagnie des quatre coachs : Typh Barrow, Loïc Nottet, BJ Scott et Henri PFR et pourquoi pas aider les candidats à se qualifier pour la suite de cette grande aventure musicale en votant pour eux.

Maureen Louys accueillera également deux invités de marque : Kendji Girac et Julien Clerc ! Accompagnés des talents, ils chanteront certains de leurs plus grands succès ainsi que leurs nouveaux titres sur la scène de The Voice.