Etyan fait une entrée fracassante dans l’aventure The Voice Kids

Etyan chante "Marvin Gaye" de Charlie Puth - The Voice Kids - Blind 1 - 03/01/2020 Premier candidat à avoir été piégé par Maureen et Prezy, Etyan a choisi d’interpréter la chanson " Marvin Gaye " de Charlie Puth et Meghan Trainor lors de cette première session de Blind Auditions. Si Vitaa se retourne dès les premières notes, Matthew et Slimane ne tardent pas à la rejoindre et d'admirer la présence scénique du jeune talent. Vitaa tente d’obtenir Etyan dans son équipe en le complimentant : " C’est un coup de cœur ! ". Quant à Matthew, il rejoint le candidat sur scène et lui propose de faire du beatboxing. Cela n’arrête pas Slimane, qui tente également de récupérer Etyan dans son équipe : " J’aimerais beaucoup travailler avec toi ". Charmé par les mots de Matthew Irons, Etyan décide de continuer l’aventure avec le chanteur du groupe Puggy.