Emmanuelle, le premier talent de The Voice Kids, séduit les trois coachs

Emmanuelle chante "Toutes les machines ont un cœur" de Maëlle - The Voice Kids - Blind 1 -... Pour les Blind Auditions, Emmanuelle chante " Toutes les machines ont un cœur " de Maëlle, la gagnante de la saison 7 de la version française de The Voice. Matthew se retourne avant le refrain, séduit par la prestation d’Emmanuelle. Quant à Slimane et Vitaa, ils échangent de fauteuils pour buzzer ! Emmanuelle poursuit sa chanson devant les trois coachs, face à elle. Elle est donc le premier talent qualifié de la première saison de The Voice Kids ! " Est-ce que tu peux, s’il-te-plait, venir dans mon équipe ? " supplie Matthew dès la fin de sa prestation. " J’ai trouvé ça très beau " commente Slimane. Mais Vitaa ajoute "C’était juste, du début à la fin et en place, rythmiquement ". C’est finalement Slimane qui récolte le précieux sésame de coach ! Bienvenue dans The Voice Kids, Emmanuelle !