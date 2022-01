Eden, infirmière au "flow incroyable", séduit les coachs de The Voice Belgique

Pour tenter de convaincre les coachs, Eden interprète "Cry me a river" de Justin Timberlake . Sortie en 2002, cette chanson met en avant l'échec de la relation du chanteur avec Britney Spears. Sur le plateau, Typh Barrow et Black M se retournent rapidement. "Elle a du flow incroyable" lance le coach rappeur à la fin de la prestation. "Tu m'as fait hyper plaisir en ramenant du Justin Timberlake, ici, sur ce plateau avec cette chanson qui est juste dingue", commente Typh qui dit avoir été séduite par les graves de la candidate au début de son audition. La coach en profite pour féliciter Eden pour le métier qu'elle exerce en cette période de crise sanitaire. Cependant, la candidate décide de poursuivre l'aventure dans l'équipe de Black M ! Direction les K.O !

Pour tenter de convaincre les coachs, Eden interprète "Cry me a river" de Justin Timberlake. Sortie en 2002, cette chanson met en avant l'échec de la relation du chanteur avec Britney Spears. Sur le plateau, Typh Barrow et Black M se retournent rapidement. "Elle a du flow incroyable" lance le coach rappeur à la fin de la prestation. "Tu m'as fait hyper plaisir en ramenant du Justin Timberlake, ici, sur ce plateau avec cette chanson qui est juste dingue", commente Typh qui dit avoir été séduite par les graves de la candidate au début de son audition. La coach en profite pour féliciter Eden pour le métier qu'elle exerce en cette période de crise sanitaire. Cependant, la candidate décide de poursuivre l'aventure dans l'équipe de Black M ! Direction les K.O !

Eden chante "Cry Me a River" de Justin Timberlake - The Voice Belgique - Saison 10 - Les Blind...

Eden chante "Cry Me a River" de Justin Timberlake - The Voice Belgique - Saison 10 - Les Blind... Pour tenter de convaincre les coachs, Eden interprète "Cry me a river" de Justin Timberlake. Sortie en 2002, cette chanson met en avant l'échec de la relation du chanteur avec Britney Spears. Sur le plateau, Typh Barrow et Black M se retournent rapidement. "Elle a du flow incroyable" lance le coach rappeur à la fin de la prestation. "Tu m'as fait hyper plaisir en ramenant du Justin Timberlake, ici, sur ce plateau avec cette chanson qui est juste dingue", commente Typh qui dit avoir été séduite par les graves de la candidate au début de son audition. La coach en profite pour féliciter Eden pour le métier qu'elle exerce en cette période de crise sanitaire. Cependant, la candidate décide de poursuivre l'aventure dans l'équipe de Black M ! Direction les K.O !

Eden a 26 ans et vit à Bruxelles. Dans la vie, cette candidate est infirmière mais durant son temps libre, elle partage des vidéos de cover sur sa chaîne YouTube. Après avoir longtemps hésité à s'inscrire aux castings de The Voice , c'est finalement grâce au pouvoir de persuasion d'une collègue qu'Eden a sauté le pas ! Entourée de sa famille, la candidate est prête à affronter l'épreuve des Blind Auditions en montant sur scène.

Au programme de la troisième soirée des Blind Auditions de The Voice Belgique saison 10 diffusée ce mardi 11 janvier, Eden chante "Cry me a river" de Justin Timberlake.

© 2022 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.